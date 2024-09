Canada is going do a Canada wide peaceful protest on September 11 , 2024

It is a global SOS

a global 911 we want the WORLD TO TO SHARE OUR SOS.

at court houses legislatures and parliament

Because of bill C293.

Please send me some pictures, ART, pdf to spread the word. All countries participate. No to bill c293. No to the our governments bringing in a global tyranny through domestic legislation that they couldn't do through the WHO TREATY. it is the same the world around. For the US the protest will be raise awareness of the Bill to Exit the UN. (SEE STOPGENOCIDE.COM)

Here is my letter in video format. Watch 10 minutes and share.

https://rumble.com/v5dnhvd-open-letter-to-the-senate-parliament-of-canada..html

Here it is in substack.

The world must show up. The world should email our Senators.

DAVY Udal commented on your post MY OPEN LETTER TO THE SENATE, PARLIAMENT PIERRE POILIEVRE AND EVERY PREMIERE OF THE PROVINCES. NO. NO. I SAY NO. TO BILL C-293. .

Thank-you to David for sharing the video of the letter as a comment. Thank-you for whoever prepared that video.

Batch MP emails

Alberta - updated 03-10-2023

British Columbia - updated 03-10-2023

For Outlook Express Users / Copy and Paste:

Manitoba - updated 03-10-2023

For Outlook Express Users / Copy and Paste:

New Brunswick - updated 03-10-2023

For Outlook Express Users / Copy and Paste:

Newfoundland and Labrador - updated 03-10-2023

For Outlook Express Users / Copy and Paste:

Northwest Territories - updated 03-10-2023

Nova Scotia - updated 03-10-2023

For Outlook Express Users / Copy and Paste:

Nunavut - updated 03-10-2023

Ontario - updated 03-10-2023

For Outlook Express Users / Copy and Paste:

Prince Edward Island - updated 03-10-2023

For Outlook Express Users / Copy and Paste:

Quebec - updated 03-10-2023

For Outlook Express Users / Copy and Paste:

Saskatchewan - updated 03-10-2023

For Outlook Express Users / Copy and Paste:

Yukon - updated 03-10-2023

CANADIAN SENATORS - Updated 11-15-2022

Canadian senators - A-D

Amina.Gerba@sen.parl.gc.ca, Bernadette.Clement@sen.parl.gc.ca, Brent.Cotter@sen.parl.gc.ca, Bev.Busson@sen.parl.gc.ca, Brian.Francis@sen.parl.gc.ca, carol.smith@sen.parl.gc.ca, Chantal.Petitclerc@sen.parl.gc.ca, claude.carignan@sen.parl.gc.ca, Clement.Gignac@sen.parl.gc.ca, colin.deacon@sen.parl.gc.ca, daniel.christmas@sen.parl.gc.ca, David.Arnot@sen.parl.gc.ca, David.Richards@sen.parl.gc.ca, davidwells@sen.parl.gc.ca, denise.batters@sen.parl.gc.ca, dennis.dawson@sen.parl.gc.ca, dennis.patterson@sen.parl.gc.ca, diane.bellemare@sen.parl.gc.ca, don.plett@sen.parl.gc.ca, Donna.Dasko@sen.parl.gc.ca

Canadian senators - E-M

elizabeth.marshall@sen.parl.gc.ca, Eric.Forest@sen.parl.gc.ca, fabian.manning@sen.parl.gc.ca, Flordeliz.Osler@sen.parl.gc.ca, Frances.Lankin@sen.parl.gc.ca, george.furey@sen.parl.gc.ca, Gwen.Boniface@sen.parl.gc.ca, H.Yussuff@sen.parl.gc.ca, Ian.Shugart@sen.parl.gc.ca, jane.cordy@sen.parl.gc.ca, jim.quinn@sen.parl.gc.ca, jean-guy.dagenais@sen.parl.gc.ca, josee.verner@sen.parl.gc.ca, judith.seidman@sen.parl.gc.ca, judith.seidman@sen.parl.gc.ca, julie.miville-dechene@sen.parl.gc.ca, Karen.Sorensen@sen.parl.gc.ca, Leo.Housakos@sen.parl.gc.ca, Kim.Pate@sen.parl.gc.ca, larry.campbell@sen.parl.gc.ca, larry.smith@sen.parl.gc.ca, Lucie.Moncion@sen.parl.gc.ca, marc.gold@sen.parl.gc.ca, MargaretDawn.Anderson@sen.parl.gc.ca, marie-francoise.megie@sen.parl.gc.ca, Marilou.McPhedran@sen.parl.gc.ca, martin@sen.parl.gc.ca, Marty.Deacon@sen.parl.gc.ca, Marty.Klyne@sen.parl.gc.ca, Mary.Coyle@sen.parl.gc.ca, MaryJane.McCallum@sen.parl.gc.ca, michael.macdonald@sen.parl.gc.ca, Michele.Audette@sen.parl.gc.ca, mobina.jaffer@sen.parl.gc.ca, Mohamed-iqbal.ravalia@sen.parl.gc.ca

Canadian senators - N-Y

Nancy.Hartling@sen.parl.gc.ca, pamela.wallin@sen.parl.gc.ca, Pat.Duncan@sen.parl.gc.ca, Patricia.Bovey@sen.parl.gc.ca, Patrick.Brazeau@sen.parl.gc.ca, Patti.LaBoucane-Benson@sen.parl.gc.ca, paul.massicotte@sen.parl.gc.ca, Paula.Simons@sen.parl.gc.ca, percy.downe@sen.parl.gc.ca, percy.mockler@sen.parl.gc.ca, Peter.Boehm@sen.parl.gc.ca, peter.harder@sen.parl.gc.ca, pierre-hugues.boisvenu@sen.parl.gc.ca, Pat.Duncan@sen.parl.gc.ca, PierreJ.Dalphond@sen.parl.gc.ca, pierrette.ringuette@sen.parl.gc.ca, Ratna.Omidvar@sen.parl.gc.ca, Raymonde.Gagne@sen.parl.gc.ca, raymonde.saint-germain@sen.parl.gc.ca, Rene.Cormier@sen.parl.gc.ca, Renee.Dupuis@sen.parl.gc.ca, robert.black@sen.parl.gc.ca, rosa.galvez@sen.parl.gc.ca, Rosemary.Moodie@sen.parl.gc.ca, rosemay.poirier@sen.parl.gc.ca, salma.ataullahjan@sen.parl.gc.ca, sabi.marwah@sen.parl.gc.ca, scott.tannas@sen.parl.gc.ca, senator.oh@sen.parl.gc.ca, Stanley.Kutcher@sen.parl.gc.ca, stephen.greene@sen.parl.gc.ca, Tony.Dean@sen.parl.gc.ca, WandaThomas.Bernard@sen.parl.gc.ca, YuenPau.Woo@sen.parl.gc.ca, Yvonne.Boyer@sen.parl.gc.ca

For Outlook Express Users / Copy and Paste:

See you Sep 11. PREPARE AND SEND GRAPHICS. AND SHARE THE WORLD AROUND 911. ALL HANDS ON DECK

911.

SOS

