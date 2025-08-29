I am sometimes in positions to receive documents that are quite meaningful to share. I have been personally forwarded this press release. I am sharing it and the attached documents as they came in just now. I cannot warrant anything, but will bring you information as it comes to me.

All my posts are free.

Praise God who is moving. PLEASE SHARE WIDELY

I am making the attachments available for download at the end of the post as well.

“FOR IMMEDIATE RELEASE English. Norsk side 5.

August 28, 2025

Contact: Anders Brunstad, INRI Org

Email: Anders.BrunstadOFINRI@proton.me

Sykkylven, Norway/Poland

Whistleblower Files Landmark Criminal Complaint with ICC Alleging Genocide, Crimes Against Humanity, and War Crimes Linked to COVID-19 Measures, Toxic mRNA Vaccines, 5G Deployment, and Terrorist Funding

Sykkylven, Norway/Poland – Anders Brunstad, a whistleblower and researcher with INRI Org, has filed a historic criminal complaint with the International Criminal Court (ICC) on August 28, 2025, accusing multiple entities of committing genocide, crimes against humanity, and war crimes under Articles 6, 7, and 8 of the Rome Statute.

The complaint alleges that fraudulent public health measures, toxic mRNA vaccines, harmful 4G/5G electromagnetic radiation (EMR), and related actions during the COVID-19 pandemic caused 10,000–15,000 excess deaths in Norway and tens of millions worldwide between 2020 and 2023.

Additionally, the complaint highlights Norway’s funding of organizations like HAMAS, GAVI, CEPI, and CGI, potentially supporting terrorist activities, and calls for urgent action to halt the planned 26 GHz 5G rollout to prevent further harm.

Overview of the Complaint

The complaint, supported by four years of rigorous research and a comprehensive scientific analysis (Falsification of the Virus Theory and Attribution of Excess Mortality to Electromagnetic Radiation (EMR) and Toxic mRNA Vaccines, Brunstad, 2025), names a range of responsible parties, including:

Norwegian Authorities: The parliamentary majority that amended the Gene Technology Act (2020, 2023, 2025), former Prime Minister Erna Solberg, former Health Minister Bent Høie, Health Director Bjørn Guldvog, current Prime Minister Jonas Gahr Støre, the Støre government, the Norwegian Institute of Public Health (FHI, led by Camilla Stoltenberg), the Norwegian Medicines Agency (NoMA), and the Ministry of Health and Care Services.

International Entities: The World Health Organization (WHO), vaccine manufacturers (Pfizer, Moderna), telecommunications companies (Telenor, Telia, ICE, Apple, Ericsson, Nokia), the U.S. Department of Defense (DoD), the Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), World Economic Forum (WEF)-affiliated actors, and technocratic control networks (e.g., CIA, Mossad, Maxwell, Epstein).

ALL CLAIMS ARE DOCUMENTED BY THE SCIENTIFIC METHOD IN MAIN DOC.

The allegations assert that these entities orchestrated a coordinated global operation involving fraudulent virus claims, toxic mRNA vaccines containing 55–60 undeclared ingredients (e.g., graphene oxide, nano-metals), harmful 4G/5G deployments, and the suppression of effective treatments like the Zelenko Protocol.

These actions are alleged to violate the Rome Statute, the Norwegian Penal Code (2005) Sections 162, 255, 270, 352, and Chapter 18 (§§ 131–146), and international laws, including the Nuremberg Code and Norwegian Constitution § 112.

Key Allegations

The complaint details 15 specific crimes, constituting genocide, crimes against humanity, war crimes, and economic crimes:

Fraudulent Virus Narrative: Misrepresenting SARS-CoV-2 as a contagious virus without evidence of isolation or contagion, violating Article 7 (crimes against humanity via deception). Misuse of PCR Tests: Using high cycle threshold (Ct > 35) PCR tests and WHO’s fraudulent contagion definition to inflate case numbers, justifying restrictive measures (Article 7). Unlawful Communicable Diseases Act Use: Implementing restrictions without contagion evidence, breaching Norwegian law and Article 7. Illegal Gene Technology Act Amendments: Allowing untested mRNA gene therapy, violating the Nuremberg Code, Article 7 (experimental interventions), and Article 8 (prohibited biological agents). Unlawful 2020 Lockdown: Imposing lockdowns without legal approval, causing economic devastation (Article 7). Toxic mRNA Vaccines: Distributing vaccines with 55 undeclared toxins as military countermeasures under the U.S. PREP Act, causing deaths and injuries (Articles 7, 8). Harmful 4G/5G Deployment: Rolling out 4G (2019) and 5G (2020–2021), amplified by vaccine toxins, causing 10,000–15,000 excess deaths in Norway (Articles 7, 8). Continued Harm Under Støre (2021–2024): Persisting with toxic vaccines and 5G despite evidence of harm (Article 7). Use of Remdesivir: Administering Remdesivir with a 30–50% mortality rate, contributing to hospital deaths (Articles 7, 8). Misdiagnosis of Lung Diseases: Misdiagnosing radiation-induced Silent Hypoxia as COVID-19, leading to deadly ventilator use (Article 7). Coordinated 5G Activation (March 13, 2020): Activating 5G in WEF-affiliated countries to induce COVID-19-like symptoms (Articles 7, 8). Technocratic Control Network: Coordinated by intelligence operations (CIA, Mossad, Maxwell, Epstein) to enable fraudulent narratives (Article 7). Suppression of Zelenko Protocol: Blocking an effective treatment that reduced hospitalizations by 84%, increasing harm (Article 7). Funding of Terrorist Organizations: Norway’s support for HAMAS, GAVI, CEPI, and CGI, potentially financing terrorism (Article 7). Economic Crimes from Lockdowns: Causing severe economic harm through unlawful lockdowns, constituting crimes against humanity (Article 7)

Scientific Evidence

The complaint is grounded in extensive scientific evidence, including:

No Virus Isolation: Christine Massey’s 225 Freedom of Information responses, Stefan Lanka’s (2021) control experiments, and Mark Bailey’s A Farewell to Virology (2022) confirm no SARS-CoV-2 isolation or contagion evidence (Unmasking, Section 8.1). Amish communities without EMR or PCR testing showed no pandemic wave (Control Grid, Section 6.6).

Excess Mortality: Statistics Norway (SSB) data shows 10,000–15,000 excess deaths (2020–2023), with 25% excess mortality in urban 5G areas (10 W/m²) vs. 0–10% in rural 4G areas (0.1 W/m²) (Master Scientific Synthesis, Section 3.1). Global estimates suggest tens of millions of deaths.

Toxic Vaccines: Diblasi et al. (2025) identified 55–60 undeclared toxins (e.g., graphene oxide, carbon nanotubes) in vaccine batches via Raman spectroscopy/TEM (Terrain Assault, Section 3.3). FHI reported 1,472 severe adverse events and 185 deaths by June 2021 (Web:14).

Harmful 5G: Rubik et al. (2023) and Hardell & Nilsson (2024) link 5G to oxidative stress, blood damage, and microwave syndrome (Terrain Assault, Section 3.7). Norway’s 5G (10 W/m²) exceeds the Radiation Protection Act’s 0.1 W/m² limit (Unmasking, Section 9).

Zelenko Protocol Suppression: The protocol (hydroxychloroquine, zinc, azithromycin, vitamins D/C, ivermectin, quercetin) reduced hospitalizations by 84% (Derwand et al., 2020), yet was blocked by FHI/NoMA (Master Scientific Synthesis, Section 3.5).

Legal FrameworkThe complaint invokes:

Rome Statute: Article 6 (Genocide) : Intentional harm targeting groups (e.g., elderly, urban populations) via toxic vaccines and 5G. Article 7 (Crimes Against Humanity): Widespread, systematic attack through fraudulent virus claims, harmful vaccines, 5G, and lockdowns. Article 8 (War Crimes): Use of toxic vaccines and 5G as biological and radiological weapons.

Norwegian Penal Code (2005): Violations of §§ 162 (abuse of public authority), 255 (grossly negligent harm), 270 (fraud), 352 (false information causing fear), and Chapter 18 (§§ 131–146, terrorist acts).

International and Norwegian Laws: Breaches of the Nuremberg Code, Rome Statute (1957) Articles 169 and 168, Biotechnology Act § 2-1, Medicines Act § 4-2, Radiation Protection Act, and Constitution § 112.

Urgent Call to Action

The complaint urges the ICC to:

Investigate Responsible Parties: Examine Norwegian authorities, WHO, vaccine manufacturers, telecom companies, DoD, BARDA, WEF, and intelligence networks for Rome Statute violations. Verify Virus Claims: Demand legally verified SARS-CoV-2 isolation and contagion evidence from FHI and WHO. Analyze Vaccines: Conduct Raman spectroscopy/TEM on vaccine batches to confirm toxins. Assess 5G Harm: Replicate studies (Rubik et al., 2023; Hardell & Nilsson, 2024) to measure EMR effects. Investigate Medical Harm: Link deaths to Remdesivir, ventilators, and protocol suppression. Secure Documents: Obtain records from FHI, NoMA, EMA, WHO, DoD, and BARDA to prove intent and fraud. Halt Harmful Measures: Suspend 26 GHz 5G rollout and vaccine programs under the precautionary principle. Probe Terrorist Funding: Investigate Norway’s support for HAMAS, GAVI, CEPI, and CGI. Prosecute Offenders: Pursue criminal accountability for all responsible parties.

Global Implications

This complaint highlights a critical turning point in addressing alleged global crimes that have caused unprecedented harm. The synchronized nature of these actions—fraudulent virus narratives, toxic vaccines, 5G deployment, and economic devastation—suggests a coordinated attack on civilian populations worldwide.

The ongoing 26 GHz 5G rollout, combined with nanotechnology in vaccines, poses an imminent threat of further deaths and injuries. Norway’s funding of potentially terrorist-linked organizations raises additional concerns about global security.

Quotes

Anders Brunstad, Whistleblower, INRI Org: “ The evidence is undeniable: no virus was isolated, and the harm caused by toxic vaccines and 5G radiation constitutes crimes against humanity. The ICC must act swiftly to protect lives and hold those responsible accountable. ”

Dr. Mark Bailey, Cited Researcher: “Virology’s foundations are flawed. The absence of isolated, contagious viruses undermines the entire COVID-19 narrative, pointing to environmental toxins and EMR as true causes of harm” (A Farewell to Virology, 2022).

Dr. Stefan Lanka, Cited Scientist: “Control experiments prove that cytopathic effects are not caused by viruses but by laboratory conditions. The public has been misled” (2021).

Supporting MaterialsThe complaint is accompanied by:

Falsification of the Virus Theory and Attribution of Excess Mortality to Electromagnetic Radiation (EMR) and Toxic mRNA Vaccines (Brunstad, 2025).

Peer-reviewed studies (Diblasi et al., 2025; Rubik et al., 2023; Hardell & Nilsson, 2024; Pall, 2018), Brunstad et al, 2025 Acta Scientific.

Primary sources (Massey, 2024; Bailey, 2022; Lanka, 2021; Latypova, 2024; Derwand et al., 2020; SSB data, 2020–2021).

The signed original complaint will be sent by registered mail to the ICC’s Office of the Prosecutor in The Hague. Copies of supporting documents are available upon request.

Call to Media and PublicINRI Org invites media outlets, researchers, and concerned citizens to review the evidence and demand accountability. The scale of these alleged crimes necessitates global awareness and action to prevent further harm. For interviews or additional information, contact Anders Brunstad at Anders.BrunstadOFINRI@proton.me.

About INRI Org

INRI Org, The Independent Narrative Research Initiative, is dedicated to scientific inquiry and exposing systemic issues impacting public health and human rights. Through rigorous research and advocacy, INRI Org seeks to protect populations from harm and ensure justice for victims of systemic abuses.

Disclaimer: This press release is based on a criminal complaint submitted to the ICC. Legal consultation is recommended for further action. Do not share information that can identify you.

END

Enclosures; Press Release, Main Claim, claims for HAMAS financing, claims for GAVI, CEPI financing link Biowarfare as proven in enclosures.

THERE IS SOMEONE IN need of our prayers: Anders Brunstad.

Please forward to all your elected officials and true media believers.

I know many here in our community can offer expert evidence to Anders Brunstad. His contact is above to reach out to him.

Here are the materials he forwarded to me.

Icc 1 Pdf 223KB ∙ PDF file Download Download

Inri Pre Print Top New Science Papers 459KB ∙ PDF file Download Download

Avvergingsplikten Folkets Erklaering 503KB ∙ PDF file Download Download

Icc Main Aug 28 08 2025 By Inri Claiming Massive Violation Of Chapter 6 7 8 By A Swiss Ngo And Norwegian And Internation Crime Syndicate 969KB ∙ PDF file Download Download

If anyone has further information please let it be known in the comments. I am forwarding the press release as forwarded to me. Again I cannot warrant this information but have no reason to doubt it. As more information is available I will post it.

May God light our hearts on fire for His Justice.

God Bless you all.

