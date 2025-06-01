STUDY SECTION Small Business: Biomaterials, Delivery, and Nanotechnology – BBBT (10) AT THE NIH
‘This special emphasis panel reviews small business applications in the general area of biomaterials, nanotechnology, and gene, protein and drug delivery technologies.
The List of Reviewers lists all present, whether standing members or temporary, to provide the full scope of expertise present on that date. Lists are posted 30 days before the meeting and are tentative, pending any last minute changes.
Review Dates
so let’s see who has the brains and education to do this reviewing on a topic most people consider is a conspiracy theory. the below are copied from the above links
“CENTER FOR SCIENTIFIC REVIEW SPECIAL EMPHASIS PANEL
ZRG1 BBBT - F (10)
BBBT SMALL BUSINESS: BIOMATERIALS, DELIVERY, AND NANOTECHNOLOGY
11/21/24 - 11/22/24
Meeting Roster
Notice of NIH Policy to All Applicants: Meeting rosters are provided for information purposes only. Applicant investigators and institutional officials must not communicate directly with study section members about an application before or after the review. Failure to observe this policy will create a serious breach of integrity in the peer review process, and may lead to actions outlined in NOT-OD-22-044, including removal of the application from immediate review.
CHAIRPERSON
----------------------
SIEDLECKI, CHRISTOPHER A, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF SURGERY AND BIOMEDICAL ENGINEERING
PENNSYLVANIA STATE COLLEGE OF MEDICINE
HERSHEY, PA, 17033
MEMBERS
--------------
ACOSTA, WALTER, PHD
CHIEF SCIENTIFIC OFFICER
BIOSTRATEGIES LC
JONESBORO, AR, 72401
ALMEIDA, BETHANY, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF CHEMICAL AND
BIOMOLECULAR ENGINEERING
CLARKSON UNIVERSITY
BEACON, NY, 12508
BAE, YOUNSOO, PHD
ASSOCIATE PROFESSOR
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
COLLEGE OF PHARMACY
THE UNIVERSITY OF KENTUCKY
LEXINGTON, KY, 40536
BEHKAM, BAHAREH, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING
VIRGINIA TECH
BLACKSBURG, VA, 24061
CAO, ZHIQIANG, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING
AND MATERIALS SCIENCE
COLLEGE OF ENGINEERING
WAYNE STATE UNIVERSITY
DETROIT, MI, 48202
CHEN, YING, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
TUFTS UNIVERSITY
MEDFORD, MA, 02155
DEAN, DAVID A, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF PEDIATRICS
UNIVERSITY OF ROCHESTER SCHOOL OF MEDICINE
ROCHESTER, NY, 14642
ELMER, JACOB JAMES, PHD
ASSOCIATE PROFESSOR
DEPARTMENT OF CHEMICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING
VILLANOVA UNIVERSITY
VILLANOVA, PA, 19085
FENTON, OWEN S, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DIVISION OF PHARMACOENGINEERING
AND MOLECULAR PHARMACY
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL
CHAPEL HILL, NC, 27516
GERMAN, CARRIE, PHD
MANAGER
CFD RESEARCH CORPORATION
HUNTSVILLE, AL, 35806
GHOSH, DEBADYUTI, PHD
ASSOCIATE PROFESSOR
DIVISION OF PHARMACEUTICS
COLLEGE OF PHARMACY
UNIVERSITY OF TEXAS, AUSTIN
AUSTIN, TX, 78712
HAMPE, CHRISTIANE S, PHD
DIRECTOR OF RESEARCH
IMMUSOFT CORPORATION
SEATTLE, WA, 98121
HE, MEI, PHD
ASSOCIATE PROFESSOR
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICS
UNIVERSITY OF FLORIDA COLLEGE OF PHARMACY
GAINESVILLE, FL, 32608
HONG, YI, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOENGINEERING
UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON
ARLINGTON, TX, 76019
JANUSZIEWICZ, RIMA, PHD
CO-FOUNDER
ANELLO, INC
CHAPEL HILL, NC, 27516
JIMENEZ-TORRES, JOSE ANTONIO, PHD
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
ONEXIO BIOSYSTEMS
AUSTIN, TX, 78752
KONG, HYUNJOON, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENTS OF CHEMICAL & BIOMOLECULAR ENGINEERING
UNIVERSITY OF ILLINOIS
URBANA-CHAMPAIGN
URBANA, IL, 61801
LA-BECK, NINH, PHMD
ASSOCIATE PROFESSOR
CENTER FOR IMMUNOTHERAPEUTIC RESEARCH
DEPARTMENT OF PHARMACY PRACTICE
TTUHSC SCHOOL OF PHARMACY
ABILENE, TX, 79601
LACERDA, CARLA M.R., PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT TYLER
TYLER, TX, 75799
LAMBROS, MARIA POLIKANDRITOU, PHD
FOUNDER
DORICPHARMA LLC
IRVINE, CA, 92617
LAO, YEH-HSING, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
SCHOOL OF PHARMACY
UNIVERSITY OF BUFFALO
BUFFALO, NY, 14214
LEBAKKEN, CONNIE S, PHD
PRESIDENT AND CHIEF OPERATING OFFICER
STEM PHARM, INC
MADISON, WI, 53711
LEE, ROBERT J, PHD
PROFESSOR
DIVISION OF PHARMACEUTICS
COLLEGE OF PHARMACY
OHIO STATE UNIVERSITY
COLUMBUS, OH, 43210
LIN, CHIEN-CHI, PHD
PROFESSOR AND CHAIR
PURDUE UNIVERSITY
WELDON SCHOOL OF BIOMEDICAL ENGINEERING
INDIANAPOLIS, IN, 46202
LIU, XINLI, PHD
ASSOCIATE PROFESSOR
DEPT. OF PHARMACOLOGICAL AND PHARMACEUTICAL SCI
UNIVERSITY OF HOUSTON COLLEGE OF PHARMACY
HOUSTON, TX, 77204
LOWE, TAO L, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOENGINEERING
UNIVERSITY OF MARYLAND SCHOOL OF DENTISTRY
BALTIMORE, MD, 38163
MARSH, SPENCER REID, PHD
CHIEF SCIENTIFIC OFFICER
TINY CARGO COMPANY
ROANOKE, VA, 24016
MEHTA, MANAV, PHD
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
GEL4MED, LLC
BRIGHTON, MA, 02135
MU, QINGXIN, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
SCHOOL OF PHARMACY
UNIVERSITY OF WASHINGTON
SEATTLE, WA, 98195
PACAK, CHRISTINA A., PHD
ASSOCIATE PROFESSOR
DEPARTMENT OF NEUROLOGY
UNIVERSITY OF MINNESOTA
MINNEAPOLIS, MN, 55455
PASHOS, NICHOLAS, PHD
FOUNDER/CEO
BIOAESTHETICS
DURHAM, NC, 27709
RONALDSON, KACEY, PHD
CO-FOUNDER
LINK BIOSYSTEMS
IRVINGTON, NY, 10533
SERBAN, MONICA ANDREA, PHD
PRESIDENT AND CO-FOUNDER
MAANA DISCOVERIES, INC
MISSOULA, MT, 59812
SUN, JINGJING, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
COLLEGE OF PHARMACY
UNIVERSITY OF NEBRASKA MEDICAL CENTER
OMAHA, NE, 68022
TAKAYAMA, SHUICHI, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING
GEORGIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EMORY
ATLANTA, GA, 30332
TAN, CHALET, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
COLLEGE OF PHARMACY
UNIVERSITY OF TENNESSEE HEALTH SCIENCE CENTER
UNIVERSITY, TN, 38163
TATON, KRISTIN S, PHD
DIRECTOR OF SCIENCE AND ENGINEERING
INNOVATIVE SURFACE TECHNOLOGIES, INC
ST. PAUL, MN, 55114
THELIN, BILL, PHD
VICE PRESIDENT OF RESEARCH
AER THERAPEUTICS
RALEIGH, NC, 27603
TIAN, FANGYUAN, PHD
ASSOCIATE PROFESSOR
DEPARTMENT OF CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, CA, 90840
WANG, QIZHAO, PHD
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
AAVNERGENE INC.
ROCKVILLE, MD, 20850
WUERTZ-KOZAK, KARIN, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ROCHESTER, NY, 14623
YE, KAIMING, PHD
PROFESSOR AND CHAIR
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING
BINGHAMTON UNIVERSITY
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON, NY, 13902
ZHANG, DUO, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
COLLEGE OF PHARMACY
THE UNIVERSITY OF GEORGIA
ATHENS, GA, 30602
ZHENG, YI, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
COLLEGE OF ENGINEERING & COMPUTER SCIENCE
SYRACUSE UNIVERSITY
SYRACUSE, NY, 13244
SCIENTIFIC REVIEW OFFICER
--------------------------------------------------
FILPULA, DAVID R, PHD
SCIENTIFIC REVIEW OFFICER
CENTER FOR SCIENTIFIC REVIEW
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
BETHESDA, MD, 20892
EXTRAMURAL SUPPORT ASSISTANT
--------------------------------------------------------
MOHAMED MORSY, TOKA ESSAM SAID
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
THE CENTER FOR SCIENTIFIC REVIEW
THE NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
BETHESDA, MD, 20892
* Temporary Member
* Flexible”
next one
“CENTER FOR SCIENTIFIC REVIEW SPECIAL EMPHASIS PANEL
ZRG1 BBBT - F (10)
SMALL BUSINESS: BIOMATERIALS, DELIVERY, AND NANOTECHNOLOGY
06/25/24 - 06/26/24
Meeting Roster
Notice of NIH Policy to All Applicants: Meeting rosters are provided for information purposes only. Applicant investigators and institutional officials must not communicate directly with study section members about an application before or after the review. Failure to observe this policy will create a serious breach of integrity in the peer review process, and may lead to actions outlined in NOT-OD-22-044, including removal of the application from immediate review.
CHAIRPERSON
----------------------
SIEDLECKI, CHRISTOPHER A, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF SURGERY AND BIOMEDICAL ENGINEERING
PENNSYLVANIA STATE COLLEGE OF MEDICINE
HERSHEY, PA, 17033
MEMBERS
--------------
ACOSTA, WALTER, PHD
CHIEF SCIENTIFIC OFFICER
BIOSTRATEGIES LC
JONESBORO, AR, 72401
ALMEIDA, BETHANY, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF CHEMICAL AND
BIOMOLECULAR ENGINEERING
CLARKSON UNIVERSITY
POTSDAM, NY, 13699
BROGDEN, NICOLE K, PHMD, PHD
ASSOCIATE PROFESSOR
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
AND EXPERIMENTAL THERAPIES
COLLEGE OF PHARMACY
UNIVERSITY OF IOWA
IOWA CITY, IA, 52242
BROOKS, AMANDA, PHD
VICE PROVOST OF RESEARCH AND SCHOLARLY ACTIVITY
PROFESSOR OF MOLECULAR BIOLOGY
DIRECTOR OF THE PHYSICIAN SCIENTIST TRACK-UT
ROCKY VISTA UNIVERSITY
IVINS, UT, 84738
CAO, ZHIQIANG, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING
AND MATERIALS SCIENCE
COLLEGE OF ENGINEERING
WAYNE STATE UNIVERSITY
DETROIT, MI, 48202
CHEN, YING, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING
TUFTS UNIVERSITY
MEDFORD, MA, 02155
DAVILA, LILIAN PATRICIA, PHD
ASSISTANT RESEARCH PROFESSOR
SCHOOL OF ENGINEERING
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, MERCED
MERCED, CA, 95343
HAMPE, CHRISTIANE S, PHD
DIRECTOR OF RESEARCH
IMMUSOFT CORPORATION
SEATTLE, WA, 98121
HE, MEI, PHD
ASSOCIATE PROFESSOR
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICS
UNIVERSITY OF FLORIDA COLLEGE OF PHARMACY
GAINESVILLE, FL, 32608
HORN-RANNEY, ELAINE LARKIE, PHD
PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER
TYMPANOGEN, LLC
RICHMOND, VA, 23219
JANUSZIEWICZ, RIMA, PHD
CO-FOUNDER
ANELLEO
CHAPEL HILL, NC, 27516
KHAN, MANSOOR A, PHD
PROFESSOR
VICE DEAN OF COLLEGE STATION CAMPUS
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
COLLEGE OF PHARMACY
TEXAS A&M UNIVERSITY
COLLEGE STATION, TX, 77843
KONG, HYUNJOON, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENTS OF CHEMICAL & BIOMOLECULAR ENGINEERING
UNIVERSITY OF ILLINOIS
URBANA-CHAMPAIGN
URBANA, IL, 61801
LA-BECK, NINH, PHMD
ASSOCIATE PROFESSOR
CENTER FOR IMMUNOTHERAPEUTIC RESEARCH
DEPARTMENT OF PHARMACY PRACTICE
TTUHSC SCHOOL OF PHARMACY
ABILENE, TX, 79601
LACERDA, CARLA, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING
UNIVERSITY OF TEXAS AT TYLER
TYLER, TX, 75799
LEE, ROBERT J, PHD
PROFESSOR
DIVISION OF PHARMACEUTICS
COLLEGE OF PHARMACY
OHIO STATE UNIVERSITY
COLUMBUS, OH, 43210
LIN, TZU-YIN, PHD, DVM
CHIEF OPERATING OFFICER
THERANOSTEC INC
SACRAMENTO, CA, 95834
LIPKA, ELKE, PHD
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
TSRL, INC
ANN ARBOR, MI, 48108
LIU, XUEDONG, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
AND BIOCHEMISTRY
UNIVERSITY OF COLORADO
BOULDER, CO, 80309
MCENNIS, KATHLEEN, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF CHEMICAL AND MATERIALS ENGINEERING
NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY
NEWARK, NJ, 07102
MOORE, SARAH J, PHD
ASSOCIATE PROFESSOR
PICKER ENGINEERING PROGRAM
SMITH COLLEGE
NORTHAMPTON, MA, 01063
MUKHERJEE, PRIYABRATA, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF PATHOLOGY
UNIVERSITY OF OKLAHOMA HEALTH SCIENCES CENTER
UNIVERSITY OF OKLAHOMA
OKLAHOMA CITY, OK, 73104
NGAMCHERDTRAKUL, WORAPOL, PHD
HEAD OF RESEARCH & COO
PDX PHARMACEUTICALS
PORTLAND, OR, 97239
PERRY, JILLIAN, PHD
RESEARCH ASSISTANT PROFESSOR
ESHELMAN SCHOOL OF PHARMACY
UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL
CHAPEL HILL, NC, 27599
PRABHAKARPANDIAN, BALABHASKAR, PHD
SENIOR DIRECTOR
GLAXOSMITHKLINE
COLLEGEVILLE, PA, 19426
RANGARAMANUJAM, KANNAN, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY
CENTER FOR NANOMEDICINE
WILMER EYE INSTITUTE
JOHNS HOPKINS SCHOOL OF MEDICINE
BALTIMORE, MD, 21287
RONALDSON, KACEY, PHD
CO-FOUNDER
LINK BIOSYSTEMS
IRVINGTON, NY, 10533
SPILLER, KARA LORRAINE, PHD
PROFESSOR
DREXEL UNIVERSITY
SCHOOL OF BIOMEDICAL ENGINEERING SCIENCE
PHILADELPHIA, PA, 19104
SUN, JINGJING, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
COLLEGE OF PHARMACY
UNIVERSITY OF NEBRASKA MEDICAL CENTER
OMAHA, NE, 68022
TIAN, YUAN, PHD
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
VIVOSPHERE
AUBURN, AL, 36832
WAGNER, RICHARD, PHD
PRESIDENT
MEDOSOME BIOTEC, LLC
ALACHUA, FL, 32615
WUERTZ-KOZAK, KARIN, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING
ROCHESTER INSTITUTE OF TECHNOLOGY
ROCHESTER, NY, 14623
YE, KAIMING, PHD
DISTINGUISHED PROFESSOR AND CHAIR
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING
BINGHAMTON UNIVERSITY
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON, NY, 13902
YIN, QIAN, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN
AUSTIN, TX, 78712
YUK, HYUNWOO, PHD
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
SANAHEAL, INC.
CAMBRIDGE, MA, 02139
ZHANG, DUO, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
COLLEGE OF PHARMACY
THE UNIVERSITY OF GEORGIA
ATHENS, GA, 30602
ZHANG, SHAUN XIAOLIU, PHD, MD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
CENTER FOR NUCLEAR RECEPTORS AND CELL SIGNALING
THE UNIVERSITY OF HOUSTON
HOUSTON, TX, 77204
ZHENG, YI, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL AND CHEMICAL ENGINEERING
SYRACUSE UNIVERSITY
SYRACUSE, NY, 13244
SCIENTIFIC REVIEW OFFICER
--------------------------------------------------
FILPULA, DAVID R, PHD
SCIENTIFIC REVIEW OFFICER
CENTER FOR SCIENTIFIC REVIEW
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
BETHESDA, MD, 20892
EXTRAMURAL SUPPORT ASSISTANT
--------------------------------------------------------
ROTHSTEIN, ADAM JOSEPH
EXTRAMURAL SUPPORT ASSISTANT
CENTER FOR SCIENTIFIC REVIEW
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
BETHESDA, MD, 20892
* Temporary Member
* Flexible”
DID YOU NOTICE GLAXOSMITH KLEIN? I WONDER IF ANY LISTED individuals have patents or work for a company with patents involved in the medicalization of big disease. Probably not.
“CENTER FOR SCIENTIFIC REVIEW SPECIAL EMPHASIS PANEL
ZRG1 BBBT - F (10)
SMALL BUSINESS: BIOMATERIALS, DELIVERY, AND NANOTECHNOLOGY
03/14/24 - 03/15/24
Meeting Roster
Notice of NIH Policy to All Applicants: Meeting rosters are provided for information purposes only. Applicant investigators and institutional officials must not communicate directly with study section members about an application before or after the review. Failure to observe this policy will create a serious breach of integrity in the peer review process, and may lead to actions outlined in NOT-OD-22-044, including removal of the application from immediate review.
CHAIRPERSON
----------------------
SIEDLECKI, CHRISTOPHER A, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF SURGERY AND BIOMEDICAL ENGINEERING
PENNSYLVANIA STATE COLLEGE OF MEDICINE
HERSHEY, PA, 17033
MEMBERS
--------------
AVILA FLORES, LUZ ADRIANA, PHD
ASSOCIATE PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES
AUBURN UNIVERSITY
AUBURN, AL, 36849
CAMPBELL, PHIL GORDON, PHD
CO-FOUNDER
CARMELL THERAPEUTICS CORPORATION
PITTSBURGH, PA, 15203
CAO, ZHIQIANG, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING
AND MATERIALS SCIENCE
COLLEGE OF ENGINEERING
WAYNE STATE UNIVERSITY
DETROIT, MI, 48202
CHEN, YING, PHD
RESEARCH ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL ENGINEERING
SCHOOL OF ENGINEERING
TUFTS UNIVERSITY
SCIENCE & TECHNOLOGY CENTER
MEDFORD, MA, 02155
DAVILA, LILIAN PATRICIA, PHD
ASSISTANT RESEARCH PROFESSOR
SCHOOL OF ENGINEERING
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, MERCED
MERCED, CA, 95343
FROST, MEGAN CECELIA, PHD
FOUNDER AND CHIEF TECHNOLOGY OFFICER
FM WOUND CARE, INC.
HOUGHTON, MI, 49930
GERMAN, CARRIE, PHD
MANAGER
CFD RESEARCH CORPORATION
HUNTSVILLE, AL, 35806
GILL, HARVINDER SINGH, PHD
PROFESSOR AND CHAIR OF SCIENCE AND ENGINEERING
DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING
TEXAS TECH UNIVERSITY
LUBBOCK, TX, 794093121
HAMPE, CHRISTIANE S, PHD
DIRECTOR OF RESEARCH
IMMUSOFT CORPORATION
SEATTLE, WA, 98121
HE, MEI, PHD
ASSOCIATE PROFESSOR
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICS
UNIVERSITY OF FLORIDA COLLEGE OF PHARMACY
GAINESVILLE, FL, 32608
JASKULA-RANGA, VINOD, PHD
CEO
HUNTERIAN MEDICINE
CAMBRIDGE, MA, 02139
KONG, HYUNJOON, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENTS OF CHEMICAL & BIOMOLECULAR ENGINEERING
UNIVERSITY OF ILLINOIS
URBANA-CHAMPAIGN
URBANA, IL, 61801
KREBS, MELISSA, PHD
CEO AND FOUNDER
GELSANA THERAPEUTICS, INC.
AURORA, CO, 80010
LAMBROS, MARIA POLIKANDRITOU, PHD
FOUNDER
DORICPHARMA LLC
UPLAND, CA, 91784
LEBAKKEN, CONNIE S, PHD
PRESIDENT AND CHIEF OPERATING OFFICER
STEM PHARM, INC
MADISON, WI, 53711
MONROE, MARY BETH, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF BIOMEDICAL AND CHEMICAL ENGINEERING
SYRACUSE UNIVERSITY
SYRACUSE, NY, 13244
RANGARAMANUJAM, KANNAN, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY
CENTER FOR NANOMEDICINE
WILMER EYE INSTITUTE
JOHNS HOPKINS SCHOOL OF MEDICINE
BALTIMORE, MD, 21287
ROJAS-PENA, ALVARO, MD
ASSOCIATE RESEARCH SCIENTIST
DEPARTMENT OF SURGERY
UNIVERSITY OF MICHIGAN
ANN ARBOR, MI, 48109
SERBAN, MONICA ANDREA, PHD
PRESIDENT AND CO-FOUNDER
MAANA DISCOVERIES, INC
MISSOULA, MT, 59802
TAN, CHALET, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF PHARMACEUTICAL SCIENCES
UNIVERSITY OF TENNESSEE
MEMPHIS, TN, 38163
TAO, WEI, PHD
ASSISTANT PROFESSOR
DEPARTMENT OF ANESTHESIOLOGY
HARVARD UNIVERSITY
BOSTON, MA, 02115
TATON, KRISTIN S, PHD
DIRECTOR OF SCIENCE AND ENGINEERING
INNOVATIVE SURFACE TECHNOLOGIES, INC
ST. PAUL, MN, 55114
THOMPSON, DAVID H, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
PURDUE UNIVERSITY
WEST LAFAYETTE, IN, 47907
WERFEL, THOMAS A, PHD
MANAGER
INTERVAL THERAPEUTICS LLC
OXFORD, MS, 38655
XIE, JINGWEI, PHD
PROFESSOR
DEPARTMENT OF SURGERY
COLLEGE OF MEDICINE
UNIVERSITY OF NEBRASKA MEDICAL CENTER
OMAHA, NE, 68198
MAIL REVIEWER
--------------------------
OBSTEIN, KEITH L, MD, MPH
PROFESSOR OF MEDICINE
DIVISION OF GASTROENTEROLOGY, HEPATOLOGY,
AND NUTRITION
VANDERBILT UNIVERSITY
NASHVILLE, TN, 37235
SCIENTIFIC REVIEW OFFICER
--------------------------------------------------
FILPULA, DAVID R, PHD
SCIENTIFIC REVIEW OFFICER
CENTER FOR SCIENTIFIC REVIEW
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
BETHESDA, MD, 20892
EXTRAMURAL SUPPORT ASSISTANT
--------------------------------------------------------
ROTHSTEIN, ADAM JOSEPH
EXTRAMURAL SUPPORT ASSISTANT
CENTER FOR SCIENTIFIC REVIEW
NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
BETHESDA, MD, 20892
* Temporary Member
* Flexible”
IN ANY EVENT all involved in someway in nanotech and delivery of medicines.
Interesting in some way.
WORLD ON MUTE IS AVAILBE FOR PURCHASE TO SUPPORT MY WORK.
Review on Good reads.