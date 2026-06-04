Send this to your senators and the media urgent
Here is an audio recording to send to senators on bill c-9. Or send Batch emails.
Fusion of church and state. Bill c-9 is the Spanish Inquisition
Clause 2.2 allows the order in Council a small subset of government to outlaw groups. Hatr is a golem and this could include antiwar, Christianity itself, even political parties. Far too vast a power. No speech is necessary.
Clause 4 is an u limited forfeiture claus that does not list property seized in the offence.ir says the means by which the offence was committed. Ergo that is an a ton verb that can include the perso may be ..ordered forfeited to his Majesty the KING for disposal as the AG may direct.
I ask the Senators for moral fortitude
These are the talking points for Bill c-9 you can adopt.
CANADIAN SENATORS - Updated 09-12-2025
Canadian senators - A-D
allister.surette@sen.parl.gc.ca; andrew.cardozo@sen.parl.gc.ca; amina.gerba@sen.parl.gc.ca; baltej.dhillon@sen.parl.gc.ca; bernadette.clement@sen.parl.gc.ca; bev.busson@sen.parl.gc.ca; brian.francis@sen.parl.gc.ca; charles.adler@sen.parl.gc.ca; claude.carignan@sen.parl.gc.ca; clement.gignac@sen.parl.gc.ca; colin.deacon@sen.parl.gc.ca; daniele.henkel@sen.parl.gc.ca; daryl.fridhandler@sen.parl.gc.ca; david.richards@sen.parl.gc.ca; davidm.arnot@sen.parl.gc.ca; davidwells@sen.parl.gc.ca; dawn.arnold@sen.parl.gc.ca; denise.batters@sen.parl.gc.ca; donna.dasko@sen.parl.gc.ca; duncan.wilson@sen.parl.gc.ca.
Canadian senators - E-M
elizabeth.marshall@sen.parl.gc.ca, eric.forest@sen.parl.gc.ca, fabian.manning@sen.parl.gc.ca, farah.mohamed@sen.parl.gc.ca, flordeliz.osler@sen.parl.gc.ca, gwen.boniface@sen.parl.gc.ca, iris.petten@sen.parl.gc.ca, jane.macadam@sen.parl.gc.ca, jim.quinn@sen.parl.gc.ca, joan.kingston@sen.parl.gc.ca, john.mcnair@sen.parl.gc.ca, josee.verner@sen.parl.gc.ca, judy.white@sen.parl.gc.ca, julie.miville-dechene@sen.parl.gc.ca, karen.sorensen@sen.parl.gc.ca, katherine.hay@sen.parl.gc.ca, kim.pate@sen.parl.gc.ca, krista.ross@sen.parl.gc.ca, kristopher.wells@sen.parl.gc.ca, larry.smith@sen.parl.gc.ca, leo.housakos@sen.parl.gc.ca, lucie.moncion@sen.parl.gc.ca, manuelle.oudar@sen.parl.gc.ca, margaretdawn.anderson@sen.parl.gc.ca, margo.greenwood@sen.parl.gc.ca, marie-francoise.megie@sen.parl.gc.ca, marilou.mcphedran@sen.parl.gc.ca, marnie.mcbean@sen.parl.gc.ca, martin@sen.parl.gc.ca, martine.hebert@sen.parl.gc.ca, marty.deacon@sen.parl.gc.ca, marty.klyne@sen.parl.gc.ca, mary.coyle@sen.parl.gc.ca, mary.robinson@sen.parl.gc.ca, maryjane.mccallum@sen.parl.gc.ca, michael.macdonald@sen.parl.gc.ca, michele.audette@sen.parl.gc.ca, mohamed-iqbal.ravalia@sen.parl.gc.ca, mohammad.alzaibak@sen.parl.gc.ca.
Canadian senators - N-Y
nancy.karetak-lindell@sen.parl.gc.ca, pamela.wallin@sen.parl.gc.ca, pat.duncan@sen.parl.gc.ca, patrick.brazeau@sen.parl.gc.ca, patti.laboucane-benson@sen.parl.gc.ca, paul.prosper@sen.parl.gc.ca, paula.simons@sen.parl.gc.ca, paulette.senior@sen.parl.gc.ca, percy.downe@sen.parl.gc.ca, peter.boehm@sen.parl.gc.ca, peter.harder@sen.parl.gc.ca, pierre.moreau@sen.parl.gc.ca, pierrej.dalphond@sen.parl.gc.ca, pierrette.ringuette@sen.parl.gc.ca, raymonde.gagne@sen.parl.gc.ca, raymonde.saint-germain@sen.parl.gc.ca, rebecca.patterson@sen.parl.gc.ca, rejean.aucoin@sen.parl.gc.ca, rene.cormier@sen.parl.gc.ca, robert.black@sen.parl.gc.ca, rodger.cuzner@sen.parl.gc.ca, rosa.galvez@sen.parl.gc.ca, rosemary.moodie@sen.parl.gc.ca, rosemay.poirier@sen.parl.gc.ca, salma.ataullahjan@sen.parl.gc.ca, sandra.pupatello@sen.parl.gc.ca, scott.tannas@sen.parl.gc.ca, sharon.burey@sen.parl.gc.ca, stanley.kutcher@sen.parl.gc.ca, suze.youance@sen.parl.gc.ca, todd.lewis@sen.parl.gc.ca, toni.varone@sen.parl.gc.ca, tony.dean@sen.parl.gc.ca, tony.ince@sen.parl.gc.ca, tony.loffreda@sen.parl.gc.ca, tracy.muggli@sen.parl.gc.ca, victor.boudreau@sen.parl.gc.ca, wandathomas.bernard@sen.parl.gc.ca, yuenpau.woo@sen.parl.gc.ca, yvonne.boyer@sen.parl.gc.ca
For Outlook Express Users / Copy and Paste:
Canadian senators - A-D
allister.surette@sen.parl.gc.ca; andrew.cardozo@sen.parl.gc.ca; amina.gerba@sen.parl.gc.ca; baltej.dhillon@sen.parl.gc.ca; bernadette.clement@sen.parl.gc.ca; bev.busson@sen.parl.gc.ca; brian.francis@sen.parl.gc.ca; charles.adler@sen.parl.gc.ca; claude.carignan@sen.parl.gc.ca; clement.gignac@sen.parl.gc.ca; colin.deacon@sen.parl.gc.ca; daniele.henkel@sen.parl.gc.ca; daryl.fridhandler@sen.parl.gc.ca; david.richards@sen.parl.gc.ca; davidm.arnot@sen.parl.gc.ca; davidwells@sen.parl.gc.ca; dawn.arnold@sen.parl.gc.ca; denise.batters@sen.parl.gc.ca; donna.dasko@sen.parl.gc.ca; duncan.wilson@sen.parl.gc.casen.parl.gc.ca
Canadian senators - E-M
elizabeth.marshall@sen.parl.gc.ca; eric.forest@sen.parl.gc.ca; fabian.manning@sen.parl.gc.ca; farah.mohamed@sen.parl.gc.ca; flordeliz.osler@sen.parl.gc.ca; gwen.boniface@sen.parl.gc.ca; iris.petten@sen.parl.gc.ca; jane.macadam@sen.parl.gc.ca; jim.quinn@sen.parl.gc.ca; joan.kingston@sen.parl.gc.ca; john.mcnair@sen.parl.gc.ca; josee.verner@sen.parl.gc.ca; judy.white@sen.parl.gc.ca; julie.miville-dechene@sen.parl.gc.ca; karen.sorensen@sen.parl.gc.ca; katherine.hay@sen.parl.gc.ca; kim.pate@sen.parl.gc.ca; krista.ross@sen.parl.gc.ca; kristopher.wells@sen.parl.gc.ca; larry.smith@sen.parl.gc.ca; leo.housakos@sen.parl.gc.ca; lucie.moncion@sen.parl.gc.ca; manuelle.oudar@sen.parl.gc.ca; margaretdawn.anderson@sen.parl.gc.ca; margo.greenwood@sen.parl.gc.ca; marie-francoise.megie@sen.parl.gc.ca; marilou.mcphedran@sen.parl.gc.ca; marnie.mcbean@sen.parl.gc.ca; martin@sen.parl.gc.ca; martine.hebert@sen.parl.gc.ca; marty.deacon@sen.parl.gc.ca; marty.klyne@sen.parl.gc.ca; mary.coyle@sen.parl.gc.ca; mary.robinson@sen.parl.gc.ca; maryjane.mccallum@sen.parl.gc.ca; michael.macdonald@sen.parl.gc.ca; michele.audette@sen.parl.gc.ca; mohamed-iqbal.ravalia@sen.parl.gc.ca; mohammad.alzaibak@sen.parl.gc.ca
Canadian senators - N-Z
nancy.karetak-lindell@sen.parl.gc.ca; pamela.wallin@sen.parl.gc.ca; pat.duncan@sen.parl.gc.ca; patrick.brazeau@sen.parl.gc.ca; patti.laboucane-benson@sen.parl.gc.ca; paul.prosper@sen.parl.gc.ca; paula.simons@sen.parl.gc.ca; paulette.senior@sen.parl.gc.ca; percy.downe@sen.parl.gc.ca; peter.boehm@sen.parl.gc.ca; peter.harder@sen.parl.gc.ca; pierre.moreau@sen.parl.gc.ca; pierrej.dalphond@sen.parl.gc.ca; pierrette.ringuette@sen.parl.gc.ca; raymonde.gagne@sen.parl.gc.ca; raymonde.saint-germain@sen.parl.gc.ca; rebecca.patterson@sen.parl.gc.ca; rejean.aucoin@sen.parl.gc.ca; rene.cormier@sen.parl.gc.ca; robert.black@sen.parl.gc.ca; rodger.cuzner@sen.parl.gc.ca; rosa.galvez@sen.parl.gc.ca; rosemary.moodie@sen.parl.gc.ca; rosemay.poirier@sen.parl.gc.ca; salma.ataullahjan@sen.parl.gc.ca; sandra.pupatello@sen.parl.gc.ca; scott.tannas@sen.parl.gc.ca; sharon.burey@sen.parl.gc.ca; stanley.kutcher@sen.parl.gc.ca; suze.youance@sen.parl.gc.ca; todd.lewis@sen.parl.gc.ca; toni.varone@sen.parl.gc.ca; tony.dean@sen.parl.gc.ca; tony.ince@sen.parl.gc.ca; tony.loffreda@sen.parl.gc.ca; tracy.muggli@sen.parl.gc.ca; victor.boudreau@sen.parl.gc.ca; wandathomas.bernard@sen.parl.gc.ca; yuenpau.woo@sen.parl.gc.ca; yvonne.boyer@sen.parl.gc.ca.
The following is a list of emails for Canadian Members of Parliament (MPs) and Senators.
Batch MP emails
Alberta - updated 09-12-2025
ziad.aboultaif@parl.gc.ca, burton.bailey@parl.gc.ca, john.barlow@parl.gc.ca, david.bexte@parl.gc.ca, blaine.calkins@parl.gc.ca, michael.cooper@parl.gc.ca, kerry.diotte@parl.gc.ca, garnett.genuis@parl.gc.ca, amanpreetsingh.gill@parl.gc.ca, dalwinder.gill@parl.gc.ca, laila.goodridge@parl.gc.ca, JasrajSingh.Hallan@parl.gc.ca, corey.hogan@parl.gc.ca, matt.jeneroux@parl.gc.ca, pat.kelly@parl.gc.ca, tom.kmiec@parl.gc.ca, stephanie.kusie@parl.gc.ca, mike.lake@parl.gc.ca, Dane.Lloyd@parl.gc.ca, jagsharansingh.mahal@parl.gc.ca, shuvaloy.majumdar@parl.gc.ca, kelly.mccauley@parl.gc.ca, david.mckenzie@parl.gc.ca, greg.mclean@parl.gc.ca, Heather.McPherson@parl.gc.ca, billy.morin@parl.gc.ca, glen.motz@parl.gc.ca, eleanor.olszewski@parl.gc.ca, pierre.poilievre@parl.gc.ca, michelle.rempel@parl.gc.ca, blake.richards@parl.gc.ca, william.stevenson@parl.gc.ca, shannon.stubbs@parl.gc.ca, rachael.thomas@parl.gc.ca, Tim.Uppal@parl.gc.ca, arnold.viersen@parl.gc.ca, chris.warkentin@parl.gc.ca.
For Outlook Express Users / Copy and Paste:
ziad.aboultaif@parl.gc.ca; burton.bailey@parl.gc.ca; john.barlow@parl.gc.ca; david.bexte@parl.gc.ca; blaine.calkins@parl.gc.ca; michael.cooper@parl.gc.ca; kerry.diotte@parl.gc.ca; garnett.genuis@parl.gc.ca; amanpreetsingh.gill@parl.gc.ca; dalwinder.gill@parl.gc.ca; laila.goodridge@parl.gc.ca; JasrajSingh.Hallan@parl.gc.ca; corey.hogan@parl.gc.ca; matt.jeneroux@parl.gc.ca; pat.kelly@parl.gc.ca; tom.kmiec@parl.gc.ca; stephanie.kusie@parl.gc.ca; mike.lake@parl.gc.ca; Dane.Lloyd@parl.gc.ca; jagsharansingh.mahal@parl.gc.ca; shuvaloy.majumdar@parl.gc.ca; kelly.mccauley@parl.gc.ca; david.mckenzie@parl.gc.ca; greg.mclean@parl.gc.ca; Heather.McPherson@parl.gc.ca; billy.morin@parl.gc.ca; glen.motz@parl.gc.ca; eleanor.olszewski@parl.gc.ca; pierre.poilievre@parl.gc.ca; michelle.rempel@parl.gc.ca; blake.richards@parl.gc.ca; william.stevenson@parl.gc.ca; shannon.stubbs@parl.gc.ca; rachael.thomas@parl.gc.ca; Tim.Uppal@parl.gc.ca; arnold.viersen@parl.gc.ca; chris.warkentin@parl.gc.ca
British Columbia - updated 09-12-2025
dan.albas@parl.gc.ca, scott.anderson@parl.gc.ca, mel.arnold@parl.gc.ca, chak.au@parl.gc.ca, parm.bains@parl.gc.ca, terry.beech@parl.gc.ca, frank.caputo@parl.gc.ca, wade.chang@parl.gc.ca, Marc.Dalton@parl.gc.ca, don.davies@parl.gc.ca, sukh.dhaliwal@parl.gc.ca, todd.doherty@parl.gc.ca, hedy.fry@parl.gc.ca, stephen.fuhr@parl.gc.ca, sukhman.gill@parl.gc.ca, wade.grant@parl.gc.ca, will.greaves@parl.gc.ca, aaron.gunn@parl.gc.ca, tamara.jansen@parl.gc.ca, gord.johns@parl.gc.ca, jeff.kibble@parl.gc.ca, ernie.klassen@parl.gc.ca, helena.konanz@parl.gc.ca, tamara.kronis@parl.gc.ca, jenny.kwan@parl.gc.ca, elizabeth.may@parl.gc.ca, ron.mckinnon@parl.gc.ca, jill.mcknight@parl.gc.ca, stephanie.mclean@parl.gc.ca, Rob.Morrison@parl.gc.ca, taleeb.noormohamed@parl.gc.ca, gregor.robertson@parl.gc.ca, ellis.ross@parl.gc.ca, zoe.royer@parl.gc.ca, gurbux.saini@parl.gc.ca, randeep.sarai@parl.gc.ca, jake.sawatzky@parl.gc.ca, Mark.Strahl@parl.gc.ca, Tako.VanPopta@parl.gc.ca, Brad.Vis@parl.gc.ca, Patrick.Weiler@parl.gc.ca, jonathan.wilkinson@parl.gc.ca, bob.zimmer@parl.gc.ca.
For Outlook Express Users / Copy and Paste:
dan.albas@parl.gc.ca; scott.anderson@parl.gc.ca; mel.arnold@parl.gc.ca; chak.au@parl.gc.ca; parm.bains@parl.gc.ca; terry.beech@parl.gc.ca; frank.caputo@parl.gc.ca; wade.chang@parl.gc.ca; Marc.Dalton@parl.gc.ca; don.davies@parl.gc.ca; sukh.dhaliwal@parl.gc.ca; todd.doherty@parl.gc.ca; hedy.fry@parl.gc.ca; stephen.fuhr@parl.gc.ca; sukhman.gill@parl.gc.ca; wade.grant@parl.gc.ca; will.greaves@parl.gc.ca; aaron.gunn@parl.gc.ca; tamara.jansen@parl.gc.ca; gord.johns@parl.gc.ca; jeff.kibble@parl.gc.ca; ernie.klassen@parl.gc.ca; helena.konanz@parl.gc.ca; tamara.kronis@parl.gc.ca; jenny.kwan@parl.gc.ca; elizabeth.may@parl.gc.ca; ron.mckinnon@parl.gc.ca; jill.mcknight@parl.gc.ca; stephanie.mclean@parl.gc.ca; Rob.Morrison@parl.gc.ca; taleeb.noormohamed@parl.gc.ca; gregor.robertson@parl.gc.ca; ellis.ross@parl.gc.ca; zoe.royer@parl.gc.ca; gurbux.saini@parl.gc.ca; randeep.sarai@parl.gc.ca; jake.sawatzky@parl.gc.ca; Mark.Strahl@parl.gc.ca; Tako.VanPopta@parl.gc.ca; Brad.Vis@parl.gc.ca; Patrick.Weiler@parl.gc.ca; jonathan.wilkinson@parl.gc.ca; bob.zimmer@parl.gc.ca
Manitoba - updated 09-12-2025
james.bezan@parl.gc.ca, ben.carr@parl.gc.ca, rebecca.chartrand@parl.gc.ca, Raquel.Dancho@parl.gc.ca, terry.duguid@parl.gc.ca, doug.eyolfson@parl.gc.ca, ted.falk@parl.gc.ca, Leah.Gazan@parl.gc.ca, grant.jackson@parl.gc.ca, kevin.lamoureux@parl.gc.ca, ginette.lavack@parl.gc.ca, branden.leslie@parl.gc.ca, Dan.Mazier@parl.gc.ca, colin.reynolds@parl.gc.ca
For Outlook Express Users / Copy and Paste:
james.bezan@parl.gc.ca; ben.carr@parl.gc.ca; rebecca.chartrand@parl.gc.ca; Raquel.Dancho@parl.gc.ca; terry.duguid@parl.gc.ca; doug.eyolfson@parl.gc.ca; ted.falk@parl.gc.ca; Leah.Gazan@parl.gc.ca; grant.jackson@parl.gc.ca; kevin.lamoureux@parl.gc.ca; ginette.lavack@parl.gc.ca; branden.leslie@parl.gc.ca; Dan.Mazier@parl.gc.ca; colin.reynolds@parl.gc.ca
New Brunswick - updated 09-12-2025
Richard.Bragdon@parl.gc.ca, serge.cormier@parl.gc.ca, mike.dawson@parl.gc.ca, guillaume.deschenes-theriault@parl.gc.ca, dominic.leblanc@parl.gc.ca, wayne.long@parl.gc.ca, Rob.Moore@parl.gc.ca, david.myles@parl.gc.ca, ginette.petitpastaylor@parl.gc.ca, John.Williamson@parl.gc.ca
For Outlook Express Users / Copy and Paste:
Richard.Bragdon@parl.gc.ca; serge.cormier@parl.gc.ca; mike.dawson@parl.gc.ca; guillaume.deschenes-theriault@parl.gc.ca; dominic.leblanc@parl.gc.ca; wayne.long@parl.gc.ca; Rob.Moore@parl.gc.ca; david.myles@parl.gc.ca; ginette.petitpastaylor@parl.gc.ca; John.Williamson@parl.gc.ca
Newfoundland and Labrador - updated 09-12-2025
carol.anstey@parl.gc.ca, paul.connors@parl.gc.ca, philip.earle@parl.gc.ca, tom.osborne@parl.gc.ca, jonathan.rowe@parl.gc.ca, clifford.small@parl.gc.ca, joanne.thompson@parl.gc.ca
For Outlook Express Users / Copy and Paste:
carol.anstey@parl.gc.ca; paul.connors@parl.gc.ca; philip.earle@parl.gc.ca; tom.osborne@parl.gc.ca; jonathan.rowe@parl.gc.ca; clifford.small@parl.gc.ca; joanne.thompson@parl.gc.ca
Northwest Territories - updated 09-12-2025
rebecca.alty@parl.gc.ca
Nova Scotia - updated 09-12-2025
Chris.dEntremont@parl.gc.ca, lenametlege.diab@parl.gc.ca, jessica.fancy@parl.gc.ca, darren.fisher@parl.gc.ca, sean.fraser@parl.gc.ca, alana.hirtle@parl.gc.ca, Mike.Kelloway@parl.gc.ca, shannon.miedema@parl.gc.ca
For Outlook Express Users / Copy and Paste:
Chris.dEntremont@parl.gc.ca; lenametlege.diab@parl.gc.ca; jessica.fancy@parl.gc.ca; darren.fisher@parl.gc.ca; sean.fraser@parl.gc.ca; alana.hirtle@parl.gc.ca; Mike.Kelloway@parl.gc.ca; shannon.miedema@parl.gc.ca
Nunavut - updated 09-12-2025
lori.idlout@parl.gc.ca
Ontario - updated 09-12-2025
sima.acan@parl.gc.ca, Scott.Aitchison@parl.gc.ca, fares.alsoud@parl.gc.ca, shafqat.ali@parl.gc.ca, dean.allison@parl.gc.ca, Anita.Anand@parl.gc.ca, gary.anand@parl.gc.ca, roman.baber@parl.gc.ca, Yvan.Baker@parl.gc.ca, Tony.Baldinelli@parl.gc.ca, karim.bardeesy@parl.gc.ca, Michael.Barrett@parl.gc.ca, jim.belanger@parl.gc.ca, chris.bittle@parl.gc.ca, bill.blair@parl.gc.ca, kathy.borrelli@parl.gc.ca, john.brassard@parl.gc.ca, larry.brock@parl.gc.ca, mark.carney@parl.gc.ca, bardish.chagger@parl.gc.ca, adam.chambers@parl.gc.ca, shaun.chen@parl.gc.ca, maggie.chi@parl.gc.ca, michael.chong@parl.gc.ca, leslie.church@parl.gc.ca, sandra.cobena@parl.gc.ca, connie.cody@parl.gc.ca, michael.coteau@parl.gc.ca, julie.dabrusin@parl.gc.ca, john-paul.danko@parl.gc.ca, Scot.Davidson@parl.gc.ca, fred.davies@parl.gc.ca, kelly.deridder@parl.gc.ca, Terry.Dowdall@parl.gc.ca, Eric.Duncan@parl.gc.ca, julie.dzerowicz@parl.gc.ca, ali.ehsassi@parl.gc.ca, Dave.Epp@parl.gc.ca, nathaniel.erskine-smith@parl.gc.ca, bruce.fanjoy@parl.gc.ca, peter.fonseca@parl.gc.ca, mona.fortier@parl.gc.ca, peter.fragiskatos@parl.gc.ca, chrystia.freeland@parl.gc.ca, iqwinder.gaheer@parl.gc.ca, cheryl.gallant@parl.gc.ca, vince.gasparro@parl.gc.ca, mark.gerretsen@parl.gc.ca, amarjeet.gill@parl.gc.ca, harb.gill@parl.gc.ca, marilyn.gladu@parl.gc.ca, karina.gould@parl.gc.ca, michael.guglielmin@parl.gc.ca, patty.hajdu@parl.gc.ca, emma-lee.harrisonhill@parl.gc.ca, lisa.hepfner@parl.gc.ca, vincent.ho@parl.gc.ca, tim.hodgson@parl.gc.ca, kurt.holman@parl.gc.ca, ahmed.hussen@parl.gc.ca, Helena.Jaczek@parl.gc.ca, jamil.jivani@parl.gc.ca, arielle.kayabaga@parl.gc.ca, iqra.khalid@parl.gc.ca, arpan.khanna@parl.gc.ca, rhonda.kirkland@parl.gc.ca, shelby.kramp-neuman@parl.gc.ca, ned.kuruc@parl.gc.ca, Marie-France.Lalonde@parl.gc.ca, melissa.lantsman@parl.gc.ca, viviane.lapointe@parl.gc.ca, Philip.Lawrence@parl.gc.ca, andrew.lawton@parl.gc.ca, Chris.Lewis@parl.gc.ca, leslyn.lewis@parl.gc.ca, ben.lobb@parl.gc.ca, Tim.Louis@parl.gc.ca, michael.ma@parl.gc.ca, chris.malette@parl.gc.ca, gaetan.malette@parl.gc.ca, james.maloney@parl.gc.ca, jacob.mantle@parl.gc.ca, david.mcguinty@parl.gc.ca, jennifer.mckelvie@parl.gc.ca, Eric.Melillo@parl.gc.ca, costas.menegakis@parl.gc.ca, giovanna.mingarelli@parl.gc.ca, dan.muys@parl.gc.ca, yasir.naqvi@parl.gc.ca, john.nater@parl.gc.ca, juanita.nathan@parl.gc.ca, chi.nguyen@parl.gc.ca, dominique.orourke@parl.gc.ca, rob.oliphant@parl.gc.ca, Marcus.Powlowski@parl.gc.ca, aslam.rana@parl.gc.ca, scott.reid@parl.gc.ca, anna.roberts@parl.gc.ca, pauline.rochefort@parl.gc.ca, Lianne.Rood@parl.gc.ca, Alex.Ruff@parl.gc.ca, ruby.sahota@parl.gc.ca, jamie.schmale@parl.gc.ca, Kyle.Seeback@parl.gc.ca, judy.sgro@parl.gc.ca, terry.sheehan@parl.gc.ca, Doug.Shipley@parl.gc.ca, Maninder.Sidhu@parl.gc.ca, sonia.sidhu@parl.gc.ca, amandeep.sodhi@parl.gc.ca, evan.solomon@parl.gc.ca, charles.sousa@parl.gc.ca, matt.strauss@parl.gc.ca, jenna.sudds@parl.gc.ca, kristina.tesserderksen@parl.gc.ca, Ryan.Turnbull@parl.gc.ca, rechie.valdez@parl.gc.ca, Adam.vanKoeverden@parl.gc.ca, anita.vandenbeld@parl.gc.ca, Jean.Yip@parl.gc.ca, salma.zahid@parl.gc.ca, john.zerucelli@parl.gc.ca.
For Outlook Express Users / Copy and Paste:
sima.acan@parl.gc.ca; Scott.Aitchison@parl.gc.ca; fares.alsoud@parl.gc.ca; shafqat.ali@parl.gc.ca; dean.allison@parl.gc.ca; Anita.Anand@parl.gc.ca; gary.anand@parl.gc.ca; roman.baber@parl.gc.ca; Yvan.Baker@parl.gc.ca; Tony.Baldinelli@parl.gc.ca; karim.bardeesy@parl.gc.ca; Michael.Barrett@parl.gc.ca; jim.belanger@parl.gc.ca; chris.bittle@parl.gc.ca; bill.blair@parl.gc.ca; kathy.borrelli@parl.gc.ca; john.brassard@parl.gc.ca; larry.brock@parl.gc.ca; mark.carney@parl.gc.ca; bardish.chagger@parl.gc.ca; adam.chambers@parl.gc.ca; shaun.chen@parl.gc.ca; maggie.chi@parl.gc.ca; michael.chong@parl.gc.ca; leslie.church@parl.gc.ca; sandra.cobena@parl.gc.ca; connie.cody@parl.gc.ca; michael.coteau@parl.gc.ca; julie.dabrusin@parl.gc.ca; john-paul.danko@parl.gc.ca; Scot.Davidson@parl.gc.ca; fred.davies@parl.gc.ca; kelly.deridder@parl.gc.ca; Terry.Dowdall@parl.gc.ca; Eric.Duncan@parl.gc.ca; julie.dzerowicz@parl.gc.ca; ali.ehsassi@parl.gc.ca; Dave.Epp@parl.gc.ca; nathaniel.erskine-smith@parl.gc.ca; bruce.fanjoy@parl.gc.ca; peter.fonseca@parl.gc.ca; mona.fortier@parl.gc.ca; peter.fragiskatos@parl.gc.ca; chrystia.freeland@parl.gc.ca; iqwinder.gaheer@parl.gc.ca; cheryl.gallant@parl.gc.ca; vince.gasparro@parl.gc.ca; mark.gerretsen@parl.gc.ca; amarjeet.gill@parl.gc.ca; harb.gill@parl.gc.ca; marilyn.gladu@parl.gc.ca; karina.gould@parl.gc.ca; michael.guglielmin@parl.gc.ca; patty.hajdu@parl.gc.ca; emma-lee.harrisonhill@parl.gc.ca; lisa.hepfner@parl.gc.ca; vincent.ho@parl.gc.ca; tim.hodgson@parl.gc.ca; kurt.holman@parl.gc.ca; ahmed.hussen@parl.gc.ca; Helena.Jaczek@parl.gc.ca; jamil.jivani@parl.gc.ca; arielle.kayabaga@parl.gc.ca; iqra.khalid@parl.gc.ca; arpan.khanna@parl.gc.ca; rhonda.kirkland@parl.gc.ca; shelby.kramp-neuman@parl.gc.ca; ned.kuruc@parl.gc.ca; Marie-France.Lalonde@parl.gc.ca; melissa.lantsman@parl.gc.ca; viviane.lapointe@parl.gc.ca; Philip.Lawrence@parl.gc.ca; andrew.lawton@parl.gc.ca; Chris.Lewis@parl.gc.ca; leslyn.lewis@parl.gc.ca; ben.lobb@parl.gc.ca; Tim.Louis@parl.gc.ca; michael.ma@parl.gc.ca; chris.malette@parl.gc.ca; gaetan.malette@parl.gc.ca; james.maloney@parl.gc.ca; jacob.mantle@parl.gc.ca; david.mcguinty@parl.gc.ca; jennifer.mckelvie@parl.gc.ca; Eric.Melillo@parl.gc.ca; costas.menegakis@parl.gc.ca; giovanna.mingarelli@parl.gc.ca; dan.muys@parl.gc.ca; yasir.naqvi@parl.gc.ca; john.nater@parl.gc.ca; juanita.nathan@parl.gc.ca; chi.nguyen@parl.gc.ca; dominique.orourke@parl.gc.ca; rob.oliphant@parl.gc.ca; Marcus.Powlowski@parl.gc.ca; aslam.rana@parl.gc.ca; scott.reid@parl.gc.ca; anna.roberts@parl.gc.ca; pauline.rochefort@parl.gc.ca; Lianne.Rood@parl.gc.ca; Alex.Ruff@parl.gc.ca; ruby.sahota@parl.gc.ca; jamie.schmale@parl.gc.ca; Kyle.Seeback@parl.gc.ca; judy.sgro@parl.gc.ca; terry.sheehan@parl.gc.ca; Doug.Shipley@parl.gc.ca; Maninder.Sidhu@parl.gc.ca; sonia.sidhu@parl.gc.ca; amandeep.sodhi@parl.gc.ca; evan.solomon@parl.gc.ca; charles.sousa@parl.gc.ca; matt.strauss@parl.gc.ca; jenna.sudds@parl.gc.ca; kristina.tesserderksen@parl.gc.ca; Ryan.Turnbull@parl.gc.ca; rechie.valdez@parl.gc.ca; Adam.vanKoeverden@parl.gc.ca; anita.vandenbeld@parl.gc.ca; Jean.Yip@parl.gc.ca; salma.zahid@parl.gc.ca; john.zerucelli@parl.gc.ca
Prince Edward Island - updated 09-12-2025
sean.casey@parl.gc.ca, heath.macdonald@parl.gc.ca, kent.macdonald@parl.gc.ca, robert.morrissey@parl.gc.ca
For Outlook Express Users / Copy and Paste:
sean.casey@parl.gc.ca; heath.macdonald@parl.gc.ca; kent.macdonald@parl.gc.ca; robert.morrissey@parl.gc.ca
Quebec - updated 09-12-2025
tatiana.auguste@parl.gc.ca, xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca, mario.beaulieu@parl.gc.ca, Rachel.Bendayan@parl.gc.ca, luc.berthold@parl.gc.ca, Yves-Francois.Blanchet@parl.gc.ca, Maxime.Blanchette-Joncas@parl.gc.ca, patrick.bonin@parl.gc.ca, Alexandre.Boulerice@parl.gc.ca, Elisabeth.Briere@parl.gc.ca, Alexis.Brunelle-Duceppe@parl.gc.ca, francois-philippe.champagne@parl.gc.ca, Martin.Champoux@parl.gc.ca, sophie.chatel@parl.gc.ca, madeleine.chenette@parl.gc.ca, marianne.dandurand@parl.gc.ca, Claude.DeBellefeuille@parl.gc.ca, gerard.deltell@parl.gc.ca, alexis.deschenes@parl.gc.ca, caroline.desrochers@parl.gc.ca, anju.dhillon@parl.gc.ca, jean-yves.duclos@parl.gc.ca, faycal.el-khoury@parl.gc.ca, Greg.Fergus@parl.gc.ca, rheal.fortin@parl.gc.ca, anna.gainey@parl.gc.ca, jean-denis.garon@parl.gc.ca, MH.Gaudreau@parl.gc.ca, bernard.genereux@parl.gc.ca, marilene.gill@parl.gc.ca, joel.godin@parl.gc.ca, jacques.gourde@parl.gc.ca, jason.groleau@parl.gc.ca, claude.guay@parl.gc.ca, Steven.Guilbeault@parl.gc.ca, mandy.gull-masty@parl.gc.ca, gabriel.hardy@parl.gc.ca, anthony.housefather@parl.gc.ca, angelo.iacono@parl.gc.ca, melanie.joly@parl.gc.ca, natilien.joseph@parl.gc.ca, Annie.Koutrakis@parl.gc.ca, emmanuella.lambropoulos@parl.gc.ca, linda.lapointe@parl.gc.ca, Andreanne.Larouche@parl.gc.ca, Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca, stephane.lauzon@parl.gc.ca, steeve.lavoie@parl.gc.ca, eric.lefebvre@parl.gc.ca, carlos.leitao@parl.gc.ca, Sebastien.Lemire@parl.gc.ca, joel.lightbound@parl.gc.ca, Steven.MacKinnon@parl.gc.ca, Richard.Martel@parl.gc.ca, marie-gabrielle.menard@parl.gc.ca, alexandra.mendes@parl.gc.ca, marjorie.michel@parl.gc.ca, Marc.Miller@parl.gc.ca, Christine.Normandin@parl.gc.ca, bienvenu-olivier.ntumba@parl.gc.ca, Pierre.Paul-Hus@parl.gc.ca, Yves.Perron@parl.gc.ca, louis.plamondon@parl.gc.ca, nathalie.provost@parl.gc.ca, jacques.ramsay@parl.gc.ca, sherry.romanado@parl.gc.ca, abdelhaq.sari@parl.gc.ca, Simon-Pierre.Savard-Tremblay@parl.gc.ca, francis.scarpaleggia@parl.gc.ca, peter.schiefke@parl.gc.ca, Mario.Simard@parl.gc.ca, eric.st-pierre@parl.gc.ca, gabriel.ste-marie@parl.gc.ca, luc.theriault@parl.gc.ca, dominique.vien@parl.gc.ca, louis.villeneuve@parl.gc.ca, tim.watchorn@parl.gc.ca, Sameer.Zuberi@parl.gc.ca
tatiana.auguste@parl.gc.ca; xavier.barsalou-duval@parl.gc.ca; mario.beaulieu@parl.gc.ca; Rachel.Bendayan@parl.gc.ca; luc.berthold@parl.gc.ca; Yves-Francois.Blanchet@parl.gc.ca; Maxime.Blanchette-Joncas@parl.gc.ca; patrick.bonin@parl.gc.ca; Alexandre.Boulerice@parl.gc.ca; Elisabeth.Briere@parl.gc.ca; Alexis.Brunelle-Duceppe@parl.gc.ca; francois-philippe.champagne@parl.gc.ca; Martin.Champoux@parl.gc.ca; sophie.chatel@parl.gc.ca; madeleine.chenette@parl.gc.ca; marianne.dandurand@parl.gc.ca; Claude.DeBellefeuille@parl.gc.ca; gerard.deltell@parl.gc.ca; alexis.deschenes@parl.gc.ca; caroline.desrochers@parl.gc.ca; anju.dhillon@parl.gc.ca; jean-yves.duclos@parl.gc.ca; faycal.el-khoury@parl.gc.ca; Greg.Fergus@parl.gc.ca; rheal.fortin@parl.gc.ca; anna.gainey@parl.gc.ca; jean-denis.garon@parl.gc.ca; MH.Gaudreau@parl.gc.ca; bernard.genereux@parl.gc.ca; marilene.gill@parl.gc.ca; joel.godin@parl.gc.ca; jacques.gourde@parl.gc.ca; jason.groleau@parl.gc.ca; claude.guay@parl.gc.ca; Steven.Guilbeault@parl.gc.ca; mandy.gull-masty@parl.gc.ca; gabriel.hardy@parl.gc.ca; anthony.housefather@parl.gc.ca; angelo.iacono@parl.gc.ca; melanie.joly@parl.gc.ca; natilien.joseph@parl.gc.ca; Annie.Koutrakis@parl.gc.ca; emmanuella.lambropoulos@parl.gc.ca; linda.lapointe@parl.gc.ca; Andreanne.Larouche@parl.gc.ca; Patricia.Lattanzio@parl.gc.ca; stephane.lauzon@parl.gc.ca; steeve.lavoie@parl.gc.ca; eric.lefebvre@parl.gc.ca; carlos.leitao@parl.gc.ca; Sebastien.Lemire@parl.gc.ca; joel.lightbound@parl.gc.ca; Steven.MacKinnon@parl.gc.ca; Richard.Martel@parl.gc.ca; marie-gabrielle.menard@parl.gc.ca; alexandra.mendes@parl.gc.ca; marjorie.michel@parl.gc.ca; Marc.Miller@parl.gc.ca; Christine.Normandin@parl.gc.ca; bienvenu-olivier.ntumba@parl.gc.ca; Pierre.Paul-Hus@parl.gc.ca; Yves.Perron@parl.gc.ca; louis.plamondon@parl.gc.ca; nathalie.provost@parl.gc.ca; jacques.ramsay@parl.gc.ca; sherry.romanado@parl.gc.ca; abdelhaq.sari@parl.gc.ca; Simon-Pierre.Savard-Tremblay@parl.gc.ca; francis.scarpaleggia@parl.gc.ca; peter.schiefke@parl.gc.ca; Mario.Simard@parl.gc.ca; eric.st-pierre@parl.gc.ca; gabriel.ste-marie@parl.gc.ca; luc.theriault@parl.gc.ca; dominique.vien@parl.gc.ca; louis.villeneuve@parl.gc.ca; tim.watchorn@parl.gc.ca; Sameer.Zuberi@parl.gc.ca
Saskatchewan - updated 09-23-2025
buckley.belanger@parl.gc.ca, kelly.block@parl.gc.ca, steven.bonk@parl.gc.ca, Rosemarie.Falk@parl.gc.ca, randy.hoback@parl.gc.ca, Michael.Kram@parl.gc.ca, Jeremy.Patzer@parl.gc.ca, Brad.Redekopp@parl.gc.ca, andrew.scheer@parl.gc.ca, Warren.Steinley@parl.gc.ca, Corey.Tochor@parl.gc.ca, fraser.tolmie@parl.gc.ca, cathay.wagantall@parl.gc.ca, kevin.waugh@parl.gc.ca
For Outlook Express Users / Copy and Paste:
buckley.belanger@parl.gc.ca; kelly.block@parl.gc.ca; steven.bonk@parl.gc.ca; Rosemarie.Falk@parl.gc.ca; randy.hoback@parl.gc.ca; Michael.Kram@parl.gc.ca; Jeremy.Patzer@parl.gc.ca; Brad.Redekopp@parl.gc.ca; andrew.scheer@parl.gc.ca; Warren.Steinley@parl.gc.ca; Corey.Tochor@parl.gc.ca; fraser.tolmie@parl.gc.ca; cathay.wagantall@parl.gc.ca; kevin.waugh@parl.gc.ca
Yukon - updated 09-12-2025
brendan.hanley@parl.gc.ca